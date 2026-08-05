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Sonbhadra News: अनियंत्रित टे्रलर दुकान और घर में घुसा, एक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: अनियंत्रित टे्रलर दुकान और घर में घुसा, एक घायल

Sonbhadra News: सलखन, हिन्दुस्तान संवाद। चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी में सोमवार की रात एक अनियंत्रित टे्रलर घर और दुकान में घुस गया। इससे घर में सो रहा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं टे्रलर घुसने से घर और दुकान क्षतिग्रस्त हो गया।वाराणसी की ओर से चोपन की ओर जा रहा एक टे्रलर सोमवार की रात 11 बजे चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी में अनियंत्रित होकर हाइवे के किनारे स्थित घर और दुकान में घुस गया। ट्रेलर सबसे पहले सुनील मौर्य की टायर मरम्मत की दुकान से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और हवा भरने की टंकी सहित अन्य उपकरण भी टूटकर बर्बाद हो गए।

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इसके बाद ट्रेलर फतेह मोहम्मद के होटल में जा घुसा, जिससे होटल को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद टे्रलर पास में स्थित एक घुस में घुस गया। इससे घर में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घर में सो रहे 45 वर्षीय रामलखन यादव पुत्र स्व. रामदेव यादव के उपर घर का मलबा गिर गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही चोपन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस दुर्घटना में लाखों रुपये की क्षति हुई है।

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