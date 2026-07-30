Sonbhadra News: मवेशी को बचाने में डिवाइडर से टकराकर पलटी बोलेरो, दो की मौत

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बट्ट गांव के समीप बुधवार देर रात मवेशी को बचाने के प्रयास में एक बोलेरो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में चालक समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।दुर्घटना में बोलेरो सवार 68 वर्षीय मुराहू पासवान पुत्र गुफा निवासी अमिलिया तथा वाहन मालिक व चालक 25 वर्षीय निकेश पासवान पुत्र बाबूलाल पासवान निवासी जरमोहनी, थाना पन्नूगंज की मौत हो गई। वहीं 22 वर्षीय अजय शुक्ला पुत्र संतोष शुक्ला निवासी अमिलिया, थाना पन्नूगंज और 28 वर्षीय अनिल पांडेय पुत्र दयाशंकर पांडेय निवासी नरोत्तमपुर थाना पन्नूगंज घायल हो गए।