Sonbhadra News: दूसरे दिन भी खुले रहे कनहर बांध के दो फाटक
Sonbhadra News: दूसरे दिन भी खुले रहे कनहर बांध के दो फाटक दूसरे दिन भी खुले रहे कनहर बांध के दो फाटक दूसरे दिन भी खुले रहे कनहर बांध के दो फाटक दूसरे दिन भी खुले रहे
Sonbhadra News: दुद्धी। स्थानीय तहसील के अमवार में स्थित कनहर बांध का जलस्तर बढ़ने पर बुधवार को दूसरे दिन भी दो फाटक खुला रहा। दोनों फाटकों से 600 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा था। दुद्धी तहसील के अमवार में स्थित कनहर बांध का जलस्तर बुधवार को भी 262.100 मीटर रहा। इस कारण बुधवार को दूसरे दिन भी बांध के दो फाटक खुले रहे। बांध के दो फाटक खोलकर 600 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा था। वहीं जलस्तर पर सिंचाई विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है।
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