Sonbhadra News: टसर रेशम फार्म में किसानों को दिया गया प्रशिक्षण

Sonbhadra News: म्योरपुर, हिंदुस्तान संवाद। स्थानीय ब्लॉक के मुर्धवा स्थित रेशम विभाग के टसर रेशम फार्म परिसर में सोमवार को एसआरसी गोविंदपुर की ओर से तसर रेशम कीट पालन को लेकर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्र की छह महिलाओं सहित 20 किसानों ने प्रशिक्षण लिया।प्रशिक्षक सूबेदार और लाल बहादुर ने किसानों को तसर रेशम उत्पादन की प्रक्रिया, कीट पालन के लिए आवश्यक संसाधन, वैज्ञानिक तरीके तथा इससे होने वाले आर्थिक लाभ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तसर रेशम पालन ग्रामीण और वन क्षेत्र से जुड़े परिवारों के लिए अतिरिक्त आमदनी का बेहतर साधन बन सकता है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अर्जुन और आसन जैसे पेड़ों पर तसर कीटों का पालन कर किसान कम लागत में उत्पादन कर सकते हैं।