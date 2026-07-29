Sonbhadra News: अनियंत्रित होकर खाई में गिरा ट्रेलर, चालक की मौत अनियंत्रित होकर खाई में गिरा ट्रेलर, चालक की मौतअनियंत्रित होकर खाई में गिरा ट्रेलर, चालक की मौतअनियं

अनियंत्रित होकर खाई में गिरा ट्रेलर, चालक की मौत

Sonbhadra News: डाला/हाथीनाला, हिन्दुस्तान संवाद। हाथीनाला थाना क्षेत्र के भूतहिया नाला पुलिया के पास हाथीनाला-रेणुकूट मार्ग पर मंगलवार की रात ट्रेलर अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। वह डाला की तरफ से रेणुकूट की तरफ जा रहा था। पुलिस ने लगभग छह घंटे रेस्क्यू कर टे्रलर के केबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। डाला की तरफ से एक ट्रेलर मंगलवार की रात रेणुकूट की तरफ जा रहा था। रात लगभग 10 बजे टे्रलर चालक जैसे ही हाथीनाला थाना क्षेत्र के भूतहिया नाला के पास हाथीनाला-रेणुकूट मार्ग पर पहुंचा, अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया।

दुर्घटना का विवरण टे्रलर खाई में गिरने से चालक केबिन में ही फंस गया। घटना के बाद राहगीरों की मौके पर भीड़ जुट गई। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही हाथीनाला, पिपरी और रेणुकूट पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने टे्रलर के केबिन में फंसे चालक को निकालने का प्रयास शुरु कर दिया। चालक को निकालने के लिए पुलिस ने घंटों प्रयास किया, ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेणुकूट पुलिस गैस कटर मिस्त्री को मशीन सहित मौके पर लेकर पहुंची।

बचाव करने के प्रयास टे्रलर की बॉडी काटकर चालक को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वह वाहन में बुरी तरह फंसा रहा। लगभग छह घंटे कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से चालक को बाहर निकाला जा सका। इसके बाद पुलिस उसे लेकर हिण्डाल्को अस्पताल पहुंची। हिण्डाल्को अस्पताल में डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उसकी पहचान 24 वर्षीय प्रमोद कुमार पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम रमसगरा थाना राजगढ़ मीरजापुर के रूप में की। पुलिस ने उसके शव को हिंडाल्को अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया। और आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

चालक की पहचान हाथीनाला थाना क्षेत्र के भूतहिया नाला के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिरे टे्रलर का चालक केबिन में फंस गया था। पुलिस के साथ सहयोग में लगी रेणुकूट की टीम निशा सिंह के सदस्य विजय प्रताप सिंह ने बताया कि दुर्घटना के बाद चालक करीब तीन से चार घंटे तक जीवित था। उसे निकालने के लिए पुलिस, स्थानीय लोगों और उनकी टीम ने हरसंभव प्रयास किए, लेकिन केबिन में बुरी तरह फंसे होने के कारण समय पर बाहर नहीं निकाला जा सका, जिससे उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।