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Sonbhadra News: अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: बीजपुर के निवासी रविशंकर साहनी, जो बैढ़न किसी कार्य से जा रहा था, एक डिवाइडर से टकराकर गंभीर घायल हो गया। उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया लेकिन मध्यरात्रि में उसकी मौत हो गई। परिजनों में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Sonbhadra News: अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक की मौत

Sonbhadra News: बीजपुर (सोनभद्र), हिन्दुस्तान संवाद। वैढन थाना क्षेत्र के वैढ़न में डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। युवक बीजपुर के जरहा गांव का निवासी था। वह बीजपुर के जरहा से वैढ़न किसी कार्य से जा रहा था। बीजपुर थाना क्षेत्र के जरहा निवासी 40 वर्षीय रविशंकर साहनी पुत्र दयाशंकर साहनी रविवार की दोपहर में किसी कार्य से बैढ़न जा रहा था। बैढन थाना क्षेत्र के बैढ़न में अनियंत्रित होकर बाइक सवार युवक डिवाइडर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों की मदद से युवक को ट्रामा सेंटर बैढन में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंचें परिजन जहां युवक का इलाज करा रहें थे।

इसी दरमियान मध्यरात्रि में युवक ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गया। सूचना पर पहुंची बैढन पुलिस शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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