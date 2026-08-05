Sonbhadra News: सर्पदंश से महिला की मौत, मचा कोहराम
Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। चंदौली जिले के नौगढ़ थाना क्षेत्र के कोठीघाट निवासी एक महिला की
Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। चंदौली जिले के नौगढ़ थाना क्षेत्र के कोठीघाट निवासी एक महिला की मंगलवार की रात सर्प दंश से मौत हो गई। परिजनों ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।चंदौली जिले के नौगढ़ थाना क्षेत्र के कोठीघाट निवासी 23 वर्षीय प्रीति पत्नी राकेश मंगलवार की शाम को अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान किसी विषैले सर्प ने उस डस लिया। इसकी जानकारी उसने परिजनों को दी। आनन-फानन में परिजन उसे लेकर नौगढ़ अस्पताल पहुंचे। नौगढ़ अस्पताल में डाक्टरों ने उसकी हालत में सुधार न होता देख प्राथमिक इलाज के बाद सोनभद्र जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।
मंगलवार की रात लगभग एक बजे परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल लोढ़ी पहुंचे। जिला अस्पताल लोढ़ी में इलाज के दौरान देर रात महिला ने दम तोड़ दिया। अस्पताल के मेमो के जरिए घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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