Sonbhadra News: बोर्ड में तार जोड़ते समय करंट से किसान की मौत

Sonbhadra News: बोर्ड में तार जोड़ते समय करंट से किसान की मौत
Sonbhadra News: बोर्ड में तार जोड़ते समय करंट से किसान की मौत पंचायत के मैरहवा टोला गांव में सोमवार की दोपहर करीब तीन बजे करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना के ब
Sonbhadra News: बभनी, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के बरवाटोला ग्राम पंचायत के मैरहवा टोला गांव में सोमवार की दोपहर करीब तीन बजे करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया।थाना क्षेत्र के बरवा टोला ग्राम पंचायत के मैरहवा टोला निवासी 35 वर्षीय नागवंत पुत्र सालिक खेत से वापस आकर बोर्ड में स्वीच चालू करने गया था। इसी दौरान अचानक करंट लग गया। गंभीर स्थिति में परिजन बभनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने मृत बता दिया, लेकिन परिजनों को विश्वास नहीं हुआ तो म्योरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां पर भी चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
पत्नी पूनम ने बताया कि नागवंत घर के बोर्ड का बटन चालू करने गए थे। इसी दौरान अचानक उसे करंट लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया की शव को पोस्टमार्टम के लिए दुद्धी सीएचसी भेजवा दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।