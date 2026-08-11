Sonbhadra News: ट्रैक्टर की चपेट में आकर श्रमिक की मौत
Sonbhadra News: दुद्धी के झारोकला में एक श्रमिक लोलो राम गुप्ता की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। वह हर घर जल नल योजना के तहत पाइप बिछाने का काम कर रहा था। ब्रेकर पर ट्रैक्टर उछलने से वह गिर पड़ा और ट्रैक्टर के चक्के के नीचे आ गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
Sonbhadra News: दुद्धी, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के झारोकला में सोमवार की रात ट्रैक्टर की चपेट में आकर एक श्रमिक की मौत हो गई। वह हर घर जल नल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर ट्रैक्टर से लौट रहा था। ब्रेकर पर ट्रैक्टर उछलने से नीचे गिरकर उसकी चपेट में आ गया। बभनी थाना क्षेत्र के पोखरा गांव निवासी 60 वर्षीय लोलो राम गुप्ता पुत्र सुखराज गुप्ता सोमवार को हर घर नल योजना के तहत पाइप बिछाने का कार्य करने के लिए दुद्धी के झारोकला गांव गए थे। रात लगभग साढे़ आठ बजे कार्य समाप्त कर अन्य मजदूरों के साथ ट्रैक्टर से लौट रहे थे।
झारोकला गांव में ग्राम प्रधान के घर से कुछ दूरी पर पहुंचे। इसी दौरान सड़क पर बने ब्रेकर पर ट्रैक्टर उछल गया। इससे ट्रैक्टर पर बैठे लोलोराम नीचे गिर गए और ट्रैक्टर के चक्के के नीचे आ गए। इससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुट गई। ग्राम प्रधान ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। सूचना मिले ही परिजन भी रोते बिलखते दुद्धी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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