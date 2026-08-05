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Sonbhadra News: लापता मासूम बच्ची का बंधी में उतराया मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: दुद्धी के नौडीहा गांव में एक पांच वर्षीय बच्ची लक्ष्मी का शव बंधी में पाया गया। वह अपनी माँ के साथ धान की रोपाई के लिए गई थी और घर लौटने से पहले ही लापता हो गई। परिवार और गांव वाले उसकी खोज में जुट गए, लेकिन बुधवार को उसका शव बंधी में मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Sonbhadra News: लापता मासूम बच्ची का बंधी में उतराया मिला शव

Sonbhadra News: दुद्धी, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के नौडीहा गांव निवासी एक मासूम बच्ची का बुधवार की सुबह बंधी में उतराश शव मिला। वह मंगलवार को धान की रोपाई करने गई मां के साथ गई थी। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के नौडीहा गांव निवासी पांच वर्षीय लक्ष्मी पुत्री रामदास गोंड़ मंगलवार को अपनी मांग केसाथ घर से डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित खेत में धान की रोपाई करने के लिए गई थी। मां धान की रोपाई करने में लगी हुई थी, इसी दौरान मासूम अपनी मां से घर जाने के लिए कहकर निकल गई। जब शाम को मां घर पहुंची तो वह घर पर नहीं थी।

इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरु की। काफी तलाश के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। बुधवार की सुबह उसका पास में ही स्थित बंधी में शव उतराया मिला। ग्रामीणों ने बंधी में उतराया शव देखकर घटना की जानकारी पुलिस और परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। मासूम का शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल रहा। पुलिस ने शव को बंधी से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार मासूम बंधी की तरफ कैसे गई इसकी जांच की जा रही है।

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