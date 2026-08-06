Sonbhadra News: खड़े ट्रक से टकराई बुलेट, इकलौते बेटे की मौत, वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर हिन्दुआरी ओवरब्रिज के आगे हुआ भीषण हादसा

Sonbhadra News: खड़े ट्रक से टकराई बुलेट, इकलौते बेटे की मौत, वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर हिन्दुआरी ओवरब्रिज के आगे हुआ भीषण हादसा
Sonbhadra News: सोनभद्र में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार बुलेट ट्रक में जा घुसी, जिससे 20 वर्षीय अमरजोत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और युवक को अस्पताल ले जाया गया, पर गंभीर चोटों के कारण उसे बचाया नहीं जा सका।
Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर हिन्दुआरी के पास गुरुवार की सुबह करीब आठ बजे तेज रफ्तार बुलेट सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी कमर बुरी तरह टूट गई। हादसे में बुलेट भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।रॉबर्ट्सगंज नगर के वार्ड नंबर-7, दीपनगर निवासी 20 वर्षीय अमरजोत सिंह पुत्र संतोष सिंह किसी निजी कार्य से बुलेट मोटरसाइकिल से वाराणसी जा रहा था। वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर हिन्दुआरी ओवरब्रिज से आगे पेट्रोल पंप के समीप सड़क किनारे खड़े ट्रक में उसकी बाइक पीछे से जा टकराई।
टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कालेज के मोर्चरी हाउस भेज दिया। बताया जा रहा है कि अमरजोत सिंह अपने परिवार का इकलौता पुत्र था। उसकी असमय मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
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