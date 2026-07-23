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Sonbhadra News: दो सड़क दुर्घटनाओं में तीन युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: दो सड़क दुर्घटनाओं में तीन युवक घायल में तीन युवक घायल हो गए। सभी घायलों को चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पहली घटना गुरुवार क

Sonbhadra News: दो सड़क दुर्घटनाओं में तीन युवक घायल

Sonbhadra News: डाला। चोपन थाना क्षेत्र के दो अलग अलग सड़क दुर्घटना में तीन युवक घायल हो गए। सभी घायलों को चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पहली घटना गुरुवार की दोपहर तेलगुड़वा चौराहे क्रासिंग पर हुई। परासपानी की तरफ से जा रहे बाइक सवार की एक बोलेरो से भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक सवार 33 वर्षीय संतोष कुमार यादव गंभीर रुप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को निजी अस्पताल भेजवाया गया। जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के उपरांत घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दूसरी घटना चोपन थाना क्षेत्र के परासपानी वन चौकी के पास हाइवे पर हुई।

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डाला की तरफ से गढ़वा जा रहा बाइक सवार का खराब सड़क पर अनियंत्रित होकर बाइक सवार फिसल गए। जिसमें दोनों बाइक सवार मगरदहा नगर उटारी गढ़वा झारखंड निवासी ओमप्रकाश सिंह पुत्र बच्चा सिंह व विकास कुमार पुत्र स्व लल्लन घायल हो गए। दुर्घटना में बाइक सवार ओमप्रकाश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक पर सवार साथी विकास को हल्की चोटें आई। दुर्घटना की सूचना राहगीरों ने चोपन पुलिस और पीआरवी पुलिस को सूचना दी।

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