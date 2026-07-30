Sonbhadra News: दो बाइकों की टक्कर में तीन लोग घायल
Sonbhadra News: दो बाइकों की टक्कर में तीन लोग घायल सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की सहायता से श्याम बाबू पुत्र छोटेलाल वहीं दूसरी बाइक पर सवार संडी गां
Sonbhadra News: सोनभद्र। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के चतरा-बंजरिया मार्ग पर ओरगाई गांव के समीप बुधवार की रात दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की सहायता से श्याम बाबू पुत्र छोटेलाल वहीं दूसरी बाइक पर सवार संडी गांव निवासी श्याम सुंदर पुत्र दुलारे तथा अनिल पुत्र ददऊ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चतरा में भर्ती कराया गया जहां श्याम बाबू की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
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