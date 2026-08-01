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Sonbhadra News: डीएम और एसपी ने घायल को भिजवाया अस्पताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस दुद्धी जाते समय

डीएम और एसपी ने घायल को भिजवाया अस्पताल
डीएम और एसपी ने घायल को भिजवाया अस्पताल

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस दुद्धी जाते समय रास्ते में घायल पडे़ व्यक्ति को तत्काल अस्पताल भिजवाया। चोपन थाना के गुरमुरा में ट्रैक्टर से टकराकर एक व्यक्ति घायल हो गया था। जिलाधिकारी चर्चित गौंड़ और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में शामिल होने के लिए सुबह दुद्धी जा रहे थे। जैसे ही वे चोपन थाना क्षेत्र के गुरमुरा के पास पहुंचे, इसी दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति ट्रैक्टर से टकराकर घायल होकर तड़प रहा था। डीएम और एसपी ने तत्काल अपना काफिला रुकवाकर घायल व्यक्ति का हालचाल जाना और बिना किसी विलंब के अपने स्कॉर्ट वाहन से उसे निकटवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाकर उपचार सुनिश्चित कराया।

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साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायल व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं तथा उपचार में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। डीएम और एसपी की त्वरित कार्रवाई से घायल को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सकी

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