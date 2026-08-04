Sonbhadra News: दुद्धी के शिवालयों में भक्तों ने किया दर्शन-पूजन
Sonbhadra News: दुद्धी के शिवालयों में भक्तों ने किया दर्शन-पूजन दुद्धी के शिवालयों में भक्तों ने किया दर्शन-पूजनदुद्धी के शिवालयों में भक्तों ने किया दर्शन-पूजनदुद्ध
Sonbhadra News: दुद्धी। सावन महीने के प्रथम सोमवार को दुद्धी कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों एवं मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। पूरे क्षेत्र में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से भक्तिमय वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने रामनगर स्थित हीरेश्वर महादेव मंदिर, मल्देवा के कैलाश कुंज, कन्हरेश्वर महादेव मंदिर, डुमरडीहा स्थित लउवा पहाड़ शिवालय, मुख्य बाजार स्थित शिवाला मंदिर, दुद्धी का शिवाजी तालाब परिसर, अवधूत भगवान राम आश्रम कलकली बहरा सहित क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की जलाभिषेक किया गया।
भक्तों ने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, फलहार, धतूरा, पुष्प एवं नैवेद्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्यता और शांति की कामना की। श्रद्धालु रीता, सीता, गीता सोनी, महेश्वरी और गुंजा देवी सहित अन्य महिलाओं ने बताया कि सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। उनका कहना था कि इस पावन मास में श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा-अर्चना से मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा तथा जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।