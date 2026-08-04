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Sonbhadra News: दुद्धी के शिवालयों में भक्तों ने किया दर्शन-पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: दुद्धी के शिवालयों में भक्तों ने किया दर्शन-पूजन

Sonbhadra News: दुद्धी। सावन महीने के प्रथम सोमवार को दुद्धी कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों एवं मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। पूरे क्षेत्र में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से भक्तिमय वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने रामनगर स्थित हीरेश्वर महादेव मंदिर, मल्देवा के कैलाश कुंज, कन्हरेश्वर महादेव मंदिर, डुमरडीहा स्थित लउवा पहाड़ शिवालय, मुख्य बाजार स्थित शिवाला मंदिर, दुद्धी का शिवाजी तालाब परिसर, अवधूत भगवान राम आश्रम कलकली बहरा सहित क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की जलाभिषेक किया गया।

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भक्तों ने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, फलहार, धतूरा, पुष्प एवं नैवेद्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्यता और शांति की कामना की। श्रद्धालु रीता, सीता, गीता सोनी, महेश्वरी और गुंजा देवी सहित अन्य महिलाओं ने बताया कि सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। उनका कहना था कि इस पावन मास में श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा-अर्चना से मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा तथा जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

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