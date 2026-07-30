Sonbhadra News: घर में फंदे से लटका मिला वृद्ध का शव, राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अधवार गांव का मामला, पुलिस जांच में जुटी
Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अधवार गांव में गुरुवार सुबह एक वृद्ध का
Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अधवार गांव में गुरुवार सुबह एक वृद्ध का शव घर के अंदर पंखे के हुक से गमछे के सहारे संदिग्ध परिस्थितियों में लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।अधवार गांव निवासी 65 वर्षीय गोपाल चौहान पुत्र स्वर्गीय रामपति चौहान का शव उनके घर में पंखे के सहारे गमछे से लटकता हुआ मिला। बताया गया कि उनकी दो बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। उनका कोई पुत्र नहीं था। ग्रामीणों के अनुसार गोपाल चौहान की यह दूसरी शादी थी।
उनकी पहली पत्नी का पहले ही निधन हो चुका था। ग्रामीणों के मुताबिक बुधवार को गोपाल चौहान और उनकी पत्नी के बीच मायके जाने को लेकर कहासुनी हुई थी। गोपाल पत्नी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह मायके चली गईं। इसके बाद वह घर में अकेले रह गए। गुरुवार सुबह मजदूर धान की रोपाई करने के लिए उन्हें बुलाने घर पहुंचे। काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद अनहोनी की आशंका होने पर लोगों ने खिड़की से झांककर देखा तो गोपाल चौहान का शव पंखे के हुक से गमछे के सहारे लटक रहा था। लोगों ने घटना की सूचना तत्काल राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और पंचनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल के मोर्चरी हाउस भेजवा दिया। राबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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