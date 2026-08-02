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Sonbhadra News: संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला किशोरी का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: म्योरपुर के सूपाचुआ गांव में शनिवार रात 16 वर्षीय किशोरी सीमा का शव महुआ के पेड़ से लटकता मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों ने उसे शौच के लिए बाहर जाने की समझा था, लेकिन लंबा समय बीतने पर उसकी तलाश शुरू की गई। मामले की जांच जारी है।

Sonbhadra News: संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला किशोरी का शव

Sonbhadra News: म्योरपुर, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के सूपाचुआ गांव में शनिवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में 16 वर्षीय किशोरी का शव घर से करीब 200 मीटर दूर महुआ के पेड़ से दुपट्टे के सहारे लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुद्धी सीएचसी भेजते हुए मामले की जांच में जुट गई है।पुलिस के अनुसार सूपाचुआ गांव निवासी 16 वर्षीय सीमा पुत्री मनोहर शनिवार रात भोजन करने के बाद घर से बाहर निकली थी। परिजनों ने समझा कि वह शौच के लिए गई है, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर उसकी तलाश रात में ही शुरू की गई।

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खोजबीन के दौरान घर से लगभग 200 मीटर दूर महुआ के पेड़ पर दुपट्टे के सहारे उसका शव लटका मिला। घटना की सूचना ग्राम प्रधान राम नारायण एवं परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में ले लिया। आवश्यक पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया किशोरी की तरफ से फांसी लगाए जाने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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