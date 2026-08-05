Sonbhadra News: बरसात में नाली निर्माण की खुली पोल, उल्टा बह रहा पानी

Sonbhadra News: दुद्धी, हिंदुस्तान संवाद। आदर्श नगर पंचायत में बीते कुछ महीनों से लोगों के घरों के पानी के निकासी के लिए नालियों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें गुणवत्ता का तनिक भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। ना तो इसके निर्माण में समुचित ढाल का ख्याल रखा जा रहा और ना ही मानक के अनुरूप सरिया, सीमेंट सहित अन्य निर्माण समाग्री का प्रयोग हो रहा है। बेतरतीब ढंग से जेसीबी से गढ्ढा खोदकर नालियों की ढलाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने नाली निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराए जाने की मांग की है।दुद्धी के वार्ड दो में बन रही नाली के गुणवत्ता की पोल हल्की बारिश में खुल गई।

रहवासियों की माने तो नाली निर्माण के बाद घरों के पानी की निकासी तो नाली में हुई, लेकिन उसका बहाव विपरीत दिशा में होने लगा। अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि डिहवार बाबा सड़क से सभासद के घर तक ईट से बनी करीब 200 मीटर की पक्की नाली का निर्माण अप्रशिक्षित मजदूरों के माध्यम से बगैर संबंधित अवर अभियंता की मौजूदगी कराई गई। पानी का बहाव न होने पर संबंधित ठेकेदार के माध्यम से पुनः नालियों में मिट्टी से फिलिंग कर ढलाई कराई जा रही है। शासन के माध्यम से नगर निकाय में विभिन्न योजनाओं से विकास कार्य संचालित किया जा रहा है, लेकिन उनकी उपयोगिता और गुणवत्ता बंदरबाट की भेट चढ़ जा रही है, जिसमें लगे संबंधित ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध है। नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश मोहन ने बताया कि वार्ड नंबर दो में नाली निर्माण के ढाल में अनियमितता की जानकारी मिली थी, जिसकों गंभीरता से लेते हुए ठेकेदार को पुनः पक्की नाली की ढाल बनाने को कहा गया है ताकि नाली के पानी बहाव सही दिशा में हो सके।