Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sonbhadra News: पेपर लीक और छात्र उत्पीड़न के विरोध में सपा का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

Sonbhadra News: पेपर लीक और छात्र उत्पीड़न के विरोध में सपा का प्रदर्शन अनियमितताओं और छात्र उत्पीड़न के विरोध में समाजवादी छात्र सभा, युवजन सभा, लोहिया वाहिनी और यूथ ब

पेपर लीक और छात्र उत्पीड़न के विरोध में सपा का प्रदर्शन
पेपर लीक और छात्र उत्पीड़न के विरोध में सपा का प्रदर्शन

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं और छात्र उत्पीड़न के विरोध में समाजवादी छात्र सभा, युवजन सभा, लोहिया वाहिनी और यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित पांच सूत्री ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपकर भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष पवन पटेल, युवजन सभा के जिलाध्यक्ष बबलू धागर, लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष जयुतेश गौतम तथा यूथ ब्रिगेड के सत्यम पांडेय ने कहा कि लगातार प्रतियोगी एवं भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

ये भी पढ़ें:पेपर लीक और छात्र उत्पीड़न के विरोध में सपा का प्रदर्शन

वर्षों की मेहनत के बावजूद अभ्यर्थियों को निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे युवाओं में निराशा और असंतोष बढ़ रहा है। सपा जिलाध्यक्ष रामनिहोर यादव, पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय यादव तथा राजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग और लाठीचार्ज की खबरें चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। नेताओं ने छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर समाजवादी पार्टी व्यापक जन आंदोलन करेगी। इस इस मौके पर सुनील सिंह गौड़, अनिल प्रधान, मन्नू पांडेय, त्रिपुरारी गौड़, अशोक पटेल, डॉ. लोपति सिंह पटेल, सरदार पारब्रह्म सिंह, जयप्रकाश मौर्य, अजीत कनौजिया, महेश पीयूष, हिदायत उल्ला खान, कृष्णा पंडित, धीरेंद्र, गीता गौर, निधि पांडेय, मंदाकिनी पांडेय, रानी, कृपा शंकर चौहान, राजेश, रमेश सिंह यादव, कामरान, विनीत सरोज, रामेश्वर आदि रहे।

ये भी पढ़ें:छात्रों के उत्पीड़न पर मुख्रर हुए सपाई, सौंपा ज्ञापन
ये भी पढ़ें:जंतर-मंतर प्रकरण पर सपा का सरकार पर हमला, छात्रों के मुद्दे पर घेरा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Sonbhadra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।