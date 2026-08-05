Sonbhadra News: जिले की पुलिस को मिले अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। सड़क सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाने और आधुनिक तकनीक के जरिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की दिशा में जिले की पुलिस को बड़ी सौगात मिली है। मंगलवार को पुलिस लाइन चुर्क में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों के संचालन से ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने, स्टंटबाजी और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि इंटरसेप्टर वाहन स्पीड लेजर गन, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा, नाइट विजन कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर), वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ब्रेथ एनालाइजर, अल्कोहल मीटर, चेतावनी लाइट और हूटर जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं।

इनकी मदद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की पहचान कर मौके पर ही प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन वाहनों की तैनाती राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, प्रमुख मार्गों, नगर क्षेत्रों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर की जाएगी। इसके माध्यम से ओवरस्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग, स्टंटबाजी, ध्वनि प्रदूषण और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। साथ ही आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एसपी अभिषेक वर्मा ने यातायात ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को छाते, रेनकोट, हाई पावर टॉर्च, ब्लैक गॉगल्स और मास्क वितरित किए तथा निर्देश दिए कि इंटरसेप्टर वाहनों का संचालन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाए, ताकि सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार, सीओ ओबरा प्रभात राय, सीओ नगर रणधीर मिश्रा, सदर सुधीर कुमार सिंह, प्रतिसार निरीक्षक मो. नदीम, यातायात प्रभारी तथा यातायात शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।