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Sonbhadra News: जनपदीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: जनपदीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ समापन सोमवार को विशिष्ट स्टेडियम तियरा में आयोजित एक दिवसीय जनपदीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता म

Sonbhadra News: जनपदीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ समापन

Sonbhadra News: सोनभद्र। नगर स्थित संत जेवियर्स स्कूल की तरफ से सोमवार को विशिष्ट स्टेडियम तियरा में आयोजित एक दिवसीय जनपदीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में संत जेवियर्स स्कूल, राजा शारदा महेश इंटर कालेज, आदर्श इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि जिला क्रीडा अधिकारी समीम अहमद रहे। प्रतियोगिता के आयोजक फादर आनंद कुमार जान रहे। प्रतियोगिता में रेफरी भूमिका विश्वाश शर्मा, सुमंगला शर्मा, जगवनती यादव तथा विद्यालय के शारीरिक शिक्षा शिक्षक जगदम्बा प्रसाद रहे। प्रतोगिता के चयनित खिलाड़ी आठ अगस्त को मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।

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