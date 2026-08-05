Sonbhadra News: सोनभद्र बनेगा मिलेट्स हब, मिलेंगे विविध उत्पाद सोनभद्र बनेगा मिलेट्स हब, मिलेंगे विविध उत्पाद सोनभद्र बनेगा मिलेट्स हब, मिलेंगे विविध उत्पाद सोनभद्र ब

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। जिले में मिलेट्स हब बनाने की तैयारी शुरु कर दी गई है। शीघ्र ही जिले में मिलेड्स से बने विविध उत्पादन आसानी से उपलब्ध होंगे। इसके लिए पीएम एसएमई योजना के तहत परियोजना भी लगाई जाएगी। इससे रोजगार भी उपलब्ध होगा। समूह की महिलाएं मिलेट्स से बने उत्पादन तैयार कर बाजारों में उपलब्ध कराएंगी। इससे समूह की महिलाओं की आय बढ़गी और वे स्वावलंबी बनेंगी।

मोटे अनाज का उत्पादन सोनभद्र में मोटे अनाज की खेती पर्याप्त होती है। जिले में उत्पादित मोटे अनाज सावा, कोदो, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ आदि से अब तरह-तरह के उत्पाद बनाए जाएंगे। इसको लेकर तैयारी भी शुरु कर दी गई है। समूह की महिलाओं के माध्यम से मोटे अनाजों से विविध उत्पाद बनाएं जाएंगे। इसके तहत मिलेट्स से नमकीन, बिस्कुल, लड्डू आदि उत्पाद तैयार कराए जाएंगे। इसको लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। पीएम एसएमई योजना के तहत मिलेट्स हब बनाने के लिए परियोजना लगाई जाएगी। इस परियोजना पर लगभग 10 लाख रुपये तक का खर्च आएगा। इसके लिए बजट की व्यवस्था कुछ समूहों से उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि कुछ बैंकों से ऋण के माघ्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। शीघ्र ही परियोजना को मूर्त रूप देने की तैयारी चल रही है। परियोजना स्थापित होने के बाद लोगों को मिलेट्स से बने उत्पाद आसानी से उपलब्ध होंगे। इससे समूह की महिलाओं को जहां रोजगार मिलेगा वहीं वे स्वावलंबी भी बनेगी।

महिलाओं को प्रशिक्षण तीन महिलाओं को कराया गया है प्रशिक्षित

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसके लिए समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहा है। मिलेट्स उत्पादन बनाने के लिए जिले की तीन समूह की महिलाओं निक्की गोस्वामी, बबिता गिरी और संजू को दिल्ली में प्रशिक्षित कराया गया है। प्रशिक्षित महिलाएं जिले की अन्य समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित कर उत्पादन बनाने के लिए तैयार करेंगी।

जैविक उत्पादन जैविक खेती कर सावा, कोदो, रागी का हो रहा उत्पादन

जिले में मोटे अनाज की जैविक खोती कर उत्पादन किया जा रहा है। इससे मोटे अनाज से बने उत्पाद लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होंगे। जिले में सावा, कोदो, रागी, ज्वार, बाजारा से विभिन्न उत्पाद बनाए जाएंगे। यही नहीं बच्चों के लिए भी अलग तरह का बिस्कुल बनाया जाएगा, जिसके सेवन से बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे।

स्वास्थ्य लाभ मिलेट्स उत्पाद विविध बीमारियों में भी होंगे कारगर

मिलेट्स उत्पादन का सेवन विविध बीमारियों के लिए भी काफी कारगर साबित होगा। मोटे अनाज से बने उत्पाद का सेवन सुगर, बीपी, हृदय रोग से पीड़ित मरीज भी कर सकते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। जौ और रागी के आटे की रोटी के सेवन करने से सुगर लेबल भी सामान्य रहेगा।

कोट :

सोनभद्र को मिलेट्स हब बनाने की तैयारी चल रही है। पीएम एमएमई योजना से मिलेट्स उत्पाद बनाने के लिए परियोजना भी स्थापित कराई जाएगी। समूह की महिलाओं को समूह और बैंकों से ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए तीन महिलाओं को दिल्ली में प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। शीघ्र ही परियोजना स्थापित कर मिलेट्स उत्पाद तैयार कराए जाएंगे।

एमजी रवि, मिशन प्रबंधक, एनआरएलएम।