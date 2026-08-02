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Sonbhadra News: भूमि चिन्हांकन में लापरवाही पर डीएम ने लगाई फटकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: सोनभद्र के जि़लाधिकारी ने नगर पंचायत अनपरा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निर्माण के लिए भूमि चिन्हांकन में देरी पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी की जाएं और फ्लाई ऐश के निस्तारण के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने का भी निर्देश दिया।

Sonbhadra News: भूमि चिन्हांकन में लापरवाही पर डीएम ने लगाई फटकार

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। नगर पंचायत अनपरा में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निर्माण के लिए अब तक भूमि चिन्हांकन नहीं होने पर जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने शक्तिनगर स्थित एक गेस्ट हाउस में रविवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई।डीएम ने निर्देश दिया कि एसटीपी के लिए उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन तत्काल पूरा कर सभी आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराई जाएं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अनपरा और संबंधित लेखपाल से भूमि चिन्हांकन में हुई देरी का कारण पूछा तथा निर्देश दिया कि शासन को भेजे जाने वाले सभी प्रस्ताव एवं अभिलेख शीघ्र तैयार कर कार्रवाई पूरी की जाए।

उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए आवश्यक स्वीकृतियां समय से प्राप्त करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने बैठक में अनपरा क्षेत्र में फ्लाई ऐश के निस्तारण की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों एवं परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया कि फ्लाई ऐश का निस्तारण पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति एवं निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप किया जाए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए फ्लाई ऐश के सुरक्षित, व्यवस्थित और समयबद्ध निस्तारण के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि जिन कार्यों में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, उनका तत्काल समाधान कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत की जाए। साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए, ताकि विकास योजनाओं का दीर्घकालिक लाभ क्षेत्र की जनता को मिल सके।

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