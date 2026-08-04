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Sonbhadra News: आरओबी निर्माण के पास से शुरू हुआ वैकल्पिक मार्ग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: आरओबी निर्माण के पास से शुरू हुआ वैकल्पिक मार्ग निर्माण के दौरान आमजन को हो रही परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग तैयार करा दिया है

Sonbhadra News: आरओबी निर्माण के पास से शुरू हुआ वैकल्पिक मार्ग

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। रॉबर्ट्सगंज-पन्नूगंज मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण के दौरान आमजन को हो रही परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग तैयार करा दिया है। सीमेंट-कंक्रीट (सीसी) से निर्मित इस मार्ग पर अब हल्के एवं भारी दोनों प्रकार के वाहनों का आवागमन सुचारु रूप से शुरू हो गया है।रॉबर्ट्सगंज रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण के लिए रेलवे क्रॉसिंग क्षेत्र में तकनीकी कार्य किए जाने के कारण दोनों ओर अस्थायी अवरोध लगाए गए थे, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डीएम के निर्देश पर तैयार कराए गए सीसी वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण उपजिलाधिकारी सदर आशीष कुमार त्रिपाठी ने किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यातायात व्यवस्था लगातार सुचारु बनाए रखने तथा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ जारी है।

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