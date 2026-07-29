Sonbhadra News: एचपीवी टीकाकरण में उत्कृष्ट योगदान पर राज्यपाल ने किया सम्मानित
Sonbhadra News: एचपीवी टीकाकरण में उत्कृष्ट योगदान पर राज्यपाल ने किया सम्मानित चलाए गए एचपीवी टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट सहयोग के लिए जनपद पुलिस को राज्यपाल आनंदीबे
Sonbhadra News: सोनभद्र। किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए चलाए गए एचपीवी टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट सहयोग के लिए जनपद पुलिस को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। प्रदेशव्यापी अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण कराया गया। अभियान को सफल बनाने में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने समन्वय के साथ जनजागरूकता एवं व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिले में भी पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर अभियान के सफल संचालन में सक्रिय सहयोग किया। पुलिस लाइन चुर्क में आयोजित विशेष टीकाकरण कार्यक्रम में पुलिस परिवार की पात्र बालिकाओं सहित अन्य किशोरियों का टीकाकरण कराया गया।
इसके अलावा जागरूकता अभियान और आवश्यक व्यवस्थाओं में भी पुलिस की अहम भूमिका रही।
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