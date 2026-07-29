Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sonbhadra News: एचपीवी टीकाकरण में उत्कृष्ट योगदान पर राज्यपाल ने किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

Sonbhadra News: एचपीवी टीकाकरण में उत्कृष्ट योगदान पर राज्यपाल ने किया सम्मानित चलाए गए एचपीवी टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट सहयोग के लिए जनपद पुलिस को राज्यपाल आनंदीबे

Sonbhadra News: एचपीवी टीकाकरण में उत्कृष्ट योगदान पर राज्यपाल ने किया सम्मानित

Sonbhadra News: सोनभद्र। किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए चलाए गए एचपीवी टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट सहयोग के लिए जनपद पुलिस को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। प्रदेशव्यापी अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण कराया गया। अभियान को सफल बनाने में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने समन्वय के साथ जनजागरूकता एवं व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिले में भी पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर अभियान के सफल संचालन में सक्रिय सहयोग किया। पुलिस लाइन चुर्क में आयोजित विशेष टीकाकरण कार्यक्रम में पुलिस परिवार की पात्र बालिकाओं सहित अन्य किशोरियों का टीकाकरण कराया गया।

इसके अलावा जागरूकता अभियान और आवश्यक व्यवस्थाओं में भी पुलिस की अहम भूमिका रही।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Sonbhadra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।