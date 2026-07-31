Sonbhadra News: डीएपी रैंकिंग में लगातार तीसरी बार अव्वल रहा कोन

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। जिले के परिषदीय विद्यालयों के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रदर्शन पर आधारित डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान (डीएपी) जुलाई की विकास खंडवार रैंकिंग जारी कर दी गई है। जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में जारी रैंकिंग में कोन विकास खंड लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता व मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी की उपस्थिति में आयोजित जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में बीएसए ने रैकिंग जारी की। जारी रैकिंग में कोन ब्लॉक 65.39 प्रतिशत अंक हासिल कर अव्वल रहा। वहीं चोपन 61.59 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे और बभनी 60.71 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

बभनी ने आठवें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचकर सबसे बड़ा सुधार दर्ज किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडेय ने बताया कि रैंकिंग 2075 परिषदीय विद्यालयों में नामांकन, छात्र ट्रांजिशन, अधिगम स्तर, प्रौढ़ शिक्षा, डिजिटल छात्र उपस्थिति, दक्षता आधारित मूल्यांकन, स्मार्ट क्लास के उपयोग, विद्यालय अनुश्रवण तथा विभागीय पोर्टलों पर डाटा अद्यतन सहित विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मानकों के आधार पर तैयार की गई है। रैंकिंग में इसके बाद क्रमश: घोरावल, रॉबर्ट्सगंज, दुद्धी, चतरा, नगवां, म्योरपुर और करमा विकास खंड का स्थान रहा। बैठक में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने कमजोर प्रदर्शन वाले विकास खंडों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों में नियमित अनुश्रवण, छात्र उपस्थिति बढ़ाने, अधिगम स्तर में सुधार और डिजिटल मॉनिटरिंग को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विकास खंडों की कार्यप्रणाली को अन्य ब्लॉकों में अपनाने तथा बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए।