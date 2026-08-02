Sonbhadra News: औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कें जल्द होंगी दुरुस्त, मिलेगी राहत

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। जिले के औद्योगिक एवं दूरस्थ क्षेत्रों की सड़क संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने रविवार को औद्योगिक लॉजिस्टिक योजना के तहत प्रस्तावित विभिन्न सड़क परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को शासन से सभी आवश्यक स्वीकृतियां शीघ्र प्राप्त कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता निर्माण खंड और संबंधित अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि आमजन को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।

अधिकारियों ने बताया कि औद्योगिक लॉजिस्टिक योजना के तहत नधीरा-धरतीडाड़ लिंक मार्ग (बखरिहवा से नधीरा) का करीब 10 किलोमीटर लंबाई में निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा डिबुलगंज-जोगेंद्र मार्ग लगभग 10 किमी, बखरिहवा-बीजपुर मार्ग 18.42 किमी, वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग के औड़ी मोड़ से शक्तिनगर तक 20.17 किमी तथा मिर्चाधुरी रेलवे स्टेशन से औड़ी मोड़ अनपरा तक 12.15 किमी सड़क निर्माण की परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं। डीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से दुद्धी, बीजपुर, अनपरा और शक्तिनगर समेत औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ उद्योगों और माल परिवहन को भी बड़ी सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। इस मौके पर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी संत पाल वर्मा, उपजिलाधिकारी दुद्धी तथा लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।