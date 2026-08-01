Sonbhadra News: परिवहन विभाग से अब मिलेगी वाहनों की स्मार्ट आरसी

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। जिले के परिवहन विभाग से भी अब वाहन मालिकों को स्मार्ट आरसी मिलेगी। स्मार्ट आरसी का स्वरूप एडीएम कार्ड की तरह होगा, जो क्यूआर कोड और चिप से लैस होगी। इससे वाहनों के सत्यापन में काफी आसानी होगी। अब इसके खराब होने, फटने का खतरा भी नहीं रहेगा। पुराने वाहन मालिक भी स्मार्ट आरसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपसंभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन कौशल कुमार सिंह ने बताया कि जिले में भी अब वाहन मालिकों को स्मार्ट आरसी जारी करने की व्यवस्था कर दी गई है। वाहन मालिक इसके लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट आरसी एडीएम कार्ड की तरह होगी।

इसमें क्यूआर कोड और चिप लगा होगा। इससे कहीं भी किसी भी समय इसके माध्यम से वाहनों का आसानी से सत्यापन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पहले पेपर आरसी जारी की जाती थी, उसके खराब होने और फटने का खतरा बना रहता है। ऐसे में अब स्मार्ट आरसी जारी होने से इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। उन्होंने बताया कि नए वाहन मालिकों को यह स्मार्ट आरसी जारी की ही जाएगी, पुराने वाहन मालिक भी स्मार्ट आरसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा परिवहन विभाग की 39 सेवाओं की आटो अप्रूवल सेवा भी संचालित की गई हैं। इससे वाहन मालिक इन सेवाओं का लाभ बिना परिवहन कार्यालय आए ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पडे़गा। यह व्यवस्था डिजिटल गवर्नेस को सुदृढ़ करने तथा नागरिकों को अधिक सुगम, पारदर्शी एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।