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Sonbhadra News: भूमि विवाद में तीन लोग गंभीर रूप से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: भूमि विवाद में तीन लोग गंभीर रूप से घायल 0 वर्षीय पन्ने लाल पुत्र रामसुन्दर शुक्रवार को मेढ़ के बजाए खेतों में न जाने को लेकर भाई को मना किया। छोटी सी

Sonbhadra News: भूमि विवाद में तीन लोग गंभीर रूप से घायल

Sonbhadra News: बभनी। स्थानीय थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव में शुक्रवार को भूमि विवाद में भाई और उसके परिजनों ने मिलकर अपने ही भाई के परिवार पर कुदाल और डंडों से हमला कर दिया। इसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज वाराणसी में चल रहा है। पीड़ित ने रविवार को थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।चैनपुर गांव निवासी 60 वर्षीय पन्ने लाल पुत्र रामसुन्दर शुक्रवार को मेढ़ के बजाए खेतों में न जाने को लेकर भाई को मना किया। छोटी सी बात पर भाई आग बबूला हो गया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और आरोपियों ने पन्ने लाल पर हमला बोल दिया।

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हमले में पन्ने लाल के साथ उनकी पत्नी 55 वर्षीय छन कुमारी पत्नी पन्ने लाल और 16 वर्षीय पूनम पुत्री पन्ने लाल भी घायल हो गए। घटना के बाद तीनों घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जिला अस्पताल और वहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहां उनका इलाज चल रहा है। इलाज के उपरांत पीड़ित रविवार को बभनी थाने पहुंच कर घटना की जानकारी दी और कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने जांच कर आवश्यक कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

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