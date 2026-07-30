Sonbhadra News: मेले भारतीय संस्कृति के प्रतीक : अजय कटियार
Sonbhadra News: अनपरा रामलीला मैदान में श्रावणी मेले का उद्घाटन झूले,जल परी,खेल कूद व स्टॉल-दुकाने रही आकर्षण को केंद्र
Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता। अनपरा कॉलोनी के रामलीला मैदान में श्रावणी महोत्सव मेला का गुरुवार शाम को परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक व मुख्य अतिथि इं अजय कटियार व ज्योति पुंज महिला मण्डल की अध्यक्षा आभा कटियार ने विधिवत पूजन अर्चन के साथ फीता काटकर उदघाटन किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि मेले भारतीय संस्कृति की पहचान है। यह स्वस्थ मनोरंजन के साथ ही लोक संस्कृति पंरम्परा के माध्यम से आस्था ,उमंग और उत्सव का वातावरण पैदा करते है जो वर्तमान की भाग दौड़ की जिंदगी में बेहद जरूरी है। इस मौके पर श्रावणी मेला में लगे झूले,जल परी,खेल कूद से लेकर लघु व्यवसायियों की विभिन्न प्रदेशों की सामग्री वाली दुकानों का उन्होने निरीक्षण भी किया।
उनके साथ विशिष्ट अतिथियों में इं सोमनाथ मिश्र,महाप्रबंधक प्रशासन,इं प्रशांत त्रिपाठी महाप्रबंधक द ताप,इं चंद्र प्रकाश महाप्रबंधक ब ताप,इं डीके सिंह महाप्रबंधक अ ताप,नीतीश कुमार तोमर समादेष्टा सीआईएसफ इकाई,रीना चतुर्वेदी,रेनू सिंह,सीमा सिंह,इं कर्मेंद्र सिंह अधीक्षण अभियंता मुख्यालय सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्रावणी मेला एवं रामलीला समिति के अध्यक्ष,सचिव सभी पदाधिकारियों ने शामिल रहे। संचालन इं धर्मेंद्र राम करन ने किया।
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