Sonbhadra News: मंदिरों में जलाभिषेक को उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़
Sonbhadra News: बोलबम के नारों के साथ कांवड़ियों के रवाना हुए जत्थे ना हुए जत्थे श्रावण मास के पहले सोमवार पर जमकर बरसे मेघ
Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता। ऊर्जांचल में श्रावण मास के पहले सोमवार की सुबह से ही शिवभक्तों की भारी भीड़ शिवालयों और मंदिरों पर जलाभिषेक को पहुंची। रात्रि में जमकर बारिश के बाद सुबह से ही लगातार बूंदाबांदी से मौसम काफी सुहाना हो गया। इस दौरान अनपरा कालोनी शिवमंदिर,रेनुसागर शिवमंदिर,ककरी शिवमंदिर मां दुराशनी देवी मंदिर, आदर्शनगर शिवमंदिर पर सुबह से ही शिवभक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। अर्जुन छठ घाट से शिवभक्त कांवड़ियें भी जल लेकर विभिन्न शिवालयों के लिए कूच किये। शक्तिनगर संवाददातानुसार शक्तिनगर स्थित शक्तेश्वर महादेव मंदिर,बीना के प्राचीन शिव मंदिर कोहरौलिया,सीएचपी शिव मंदिर, बीना शिव मंदिर के साथ अन्य शिवालयों में सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा।
भक्तों ने शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा तथा सफेद फूल अर्पित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और सुख समृद्धि की कामना की। प्राचीन शिव मंदिर कोहरौलिया के पुजारी रामचंद्र गिरी द्वारा विधि विधान से पूजन पाठ कराया। पुलिस की मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था रही ।
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