Sonbhadra News: चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोग बेहाल

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। सोनांचल में शुक्रवार को सुबह से ही निकली चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। सुबह से ही निकली तेज धूप के कारण उमस अधिक रही। इससे पूरे दिन लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। सोनांचल में पिछले तीन दिनों से हल्की बूंदाबादी के बाद तेज धूप निकलने से उमस अधिक बढ़ जा रही है। इससे लोगों को दिन और रात दोनों समय उमस भरी गर्मी से बेहाल देखा जा रहा है। शुक्रवार को भी सुबह से ही चिलचिलाती धूप निकली रही। चिलचिलाती धूप के कारण उमस बढ़ गई। पूरे दिन धूप रहने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से बेहाल देखा गया।

दोपहर में हल्की बूंदाबादी हुई, लेकिन फिर से तेज धूप निकलने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग के राजन सिंह के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं गुरुवार को अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि बुधवार को अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम में आ रहे उतार चढ़ाव का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। मौसम परिवर्तन के कारण लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी-दस्त आदि मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में इन दिनों मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक देखी जा रही है। वहीं बारिश की कमी का असर धान की रोपाई पर भी पड़ने लगा है। जिन किसानों के पास खुद के सिंचाई के साधन हैं उनकी रोपाई का कार्य तो चल रहा है, लेकिन जिन के पास सिंचाई के साधन नहीं हैं उनकी खेती भगवान भरोसे है। बारिश न होने से उनकी रोपाई भी प्रभावित हो रही है। ज्यादातर किसान अब भी धान की रोपाई के लिए अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।