Sonbhadra News: स्कूली बच्चों से भरी वैन सड़क से उतरी, छह बच्चे घायल

Sonbhadra News: स्कूली बच्चों से भरी वैन सड़क से उतरी, छह बच्चे घायल
Sonbhadra News: स्कूली बच्चों से भरी वैन सड़क से उतरी, छह बच्चे घायल स्कूली बच्चों से भरी एक वैन अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर खेत में जा घुसी। हादसे के समय वैन में कर
Sonbhadra News: म्योरपुर, हिन्दुस्तान संवाद। लिलासी-सांगोबांध मार्ग पर सोमवार दोपहर स्कूली बच्चों से भरी एक वैन अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर खेत में जा घुसी। हादसे के समय वैन में करीब एक दर्जन बच्चे सवार थे। दुर्घटना में आधा दर्जन बच्चों को मामूली चोटें आईं। सभी घायलों का निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।लिलासी स्थित एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की वैन बच्चों को छोड़ने के लिए देवहार गांव जा रही थी। कुदरी गांव के पास अचानक चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे वैन सड़क से नीचे उतरकर खेत में चली गई। राहत की बात यह रही कि वैन पलटी नहीं, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों ने चालक पर नशे की हालत में वाहन चलाने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन भी मौके पर पहुंचा और घायल बच्चों को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा। उपचार के बाद सभी बच्चों को सकुशल उनके घर पहुंचा दिया गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस वैन और चालक को चौकी ले गई। लिलासी चौकी प्रभारी परमानंद तिवारी ने बताया कि हादसे में बच्चों को केवल मामूली चोटें आई हैं और सभी सुरक्षित हैं। प्रथम दृष्टया चालक को झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित होने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।