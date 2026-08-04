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Sonbhadra News: स्कूली बच्चों से भरी वैन सड़क से उतरी, छह बच्चे घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: स्कूली बच्चों से भरी वैन सड़क से उतरी, छह बच्चे घायल स्कूली बच्चों से भरी एक वैन अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर खेत में जा घुसी। हादसे के समय वैन में कर

Sonbhadra News: स्कूली बच्चों से भरी वैन सड़क से उतरी, छह बच्चे घायल

Sonbhadra News: म्योरपुर, हिन्दुस्तान संवाद। लिलासी-सांगोबांध मार्ग पर सोमवार दोपहर स्कूली बच्चों से भरी एक वैन अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर खेत में जा घुसी। हादसे के समय वैन में करीब एक दर्जन बच्चे सवार थे। दुर्घटना में आधा दर्जन बच्चों को मामूली चोटें आईं। सभी घायलों का निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।लिलासी स्थित एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की वैन बच्चों को छोड़ने के लिए देवहार गांव जा रही थी। कुदरी गांव के पास अचानक चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे वैन सड़क से नीचे उतरकर खेत में चली गई। राहत की बात यह रही कि वैन पलटी नहीं, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

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हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों ने चालक पर नशे की हालत में वाहन चलाने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन भी मौके पर पहुंचा और घायल बच्चों को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा। उपचार के बाद सभी बच्चों को सकुशल उनके घर पहुंचा दिया गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस वैन और चालक को चौकी ले गई। लिलासी चौकी प्रभारी परमानंद तिवारी ने बताया कि हादसे में बच्चों को केवल मामूली चोटें आई हैं और सभी सुरक्षित हैं। प्रथम दृष्टया चालक को झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित होने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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