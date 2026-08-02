Sonbhadra News: 25 सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की निगरानी में होगा शिवद्वार में जलाभिषेक

Sonbhadra News: सोनभद्र जिले में उमा महेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन ने 10,000 कांवरियों और श्रद्धालुओं की भीड़ की उम्मीद की है, तथा मंदिर क्षेत्र में सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे और पुलिस बल तैनात किए गए हैं।

Sonbhadra News: सोनभद्र/घोरावल, संवाददाता। ऐतिहासिक शिवद्वार धाम स्थित उमा महेश्वर मंदिर में सावन के प्रथम सोमवार को होने वाले जलाभिषेक को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। रविवार सुबह से ही जिले के विजयगढ़ किले के राम सरोवर तालाब और मिर्जापुर के बरिया घाट सहित विभिन्न स्थानों से जल लेकर कांवरियों का जत्था शिवद्वार धाम पहुंच गया। बोल बम के जयघोष के बीच श्रद्धालुओं की टोलियां मंदिर पहुंच रही हैं। प्रशासन को प्रथम सोमवार पर करीब 10 हजार कांवरियों और श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की उम्मीद है।

भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ सावन मास के पहले सोमवार को जिले के शिवालयों में दर्शन-पूजन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। इसको देखते हुए मंदिर समिति और पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसको देखते हुए मंदिर परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। गुप्तकाशी शिवद्वार में कांवर यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मंदिर परिसर की निगरानी 25 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों से की जाएगी। इसके अलावा सादे वर्दी में पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे, जो शरारती तत्वों पर नजर रखेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को देखते हुए मंदिर परिसर में सात बैरिकेडिंग लगाई गई हैं। वहीं घोरावल नगर में भी आठ सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को तीन जोन और सात सेक्टर में विभाजित किया गया है, जहां पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार राय ने शिवद्वार पहुंच कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर कांवर यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या शरारती गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

अन्य शिवालयों में जलाभिषेक इन प्रमुख शिवालयों में भी होगा जलाभिषेक श्रावण मास के पहले सोमवार को राबर्ट्सगंज नगर में स्थित वीरेश्वर महादेव मंदिर, शोभनाभ मंदिर, गुप्तकाशी में विराजमान शिवद्वार में उमा-महेश्वर, घिवही शिव मंदिर, नल राजा महादेव, बरैला, गौरीशंकर, अमर गुफा मंदिर, महामंलेश्वर, कंडाकोट, पंचमुखी, सोभनाथ महादेव, रेणुकेश्वर महादेव समेत अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। मंदिरों के आस-पास माला-फूल, प्रसाद की दुकानें सज गई है।

जिले की सुरक्षा व्यवस्था सोनभद्र, संवाददाता। सावन का पवित्र माह शुरू हो गया है। कांवर यात्रा और मंदिरों में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। जिले को 12 सेक्टर और चार जोन के साथ ही दो सुपर जोन में बांटा गया है। भगवान भोलेनाथ के सभी मंदिरों पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे।

एडीशनल एसपी मुख्यालय अनिल कुमार ने बताया कि जिले में सावन पर्व में कांवर यात्रा को लेकर पुलिस अधीक्षक के दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में जिले को 12 सेक्टर और चार जोन में बांटा गया है। 12 सेक्टर में थानाध्यक्ष मय सिपाहियों के निगरानी करेंगे। तिराहा, चौराहा और पंडाल के साथ बीच-बीच में शिव भक्तों के लिए लगे नाश्ता, पानी जैसे लगे टेंटो की निगरानी करेंगे। इसके लिए 10 किलोमीटर का सर्किल बनाया गया है। बांटे गए चार जोन में सीओ के नेतृत्व में फोर्स तैनात रहेगी। सुपर जोन एडीशनल आपरेशन ऋषभ रूणवाल व एएसपी मुख्यालय अनिल कुमार की तरफ से निगरानी की जाएगी।

सुरक्षा की कमान दो एडीशनल एसपी और चार सीओ संभालेंगे सुरक्षा की कमान सावन मास के पहले सोमवार को शिवालयों में होने वाले जलाभिषेक के लिए प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे की किसी भी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को न हो सके। गुप्तकाशी शिवद्वार में पहले सोमवार को जलाभिषेक के लिए पहुंचने वाले कांवरियों व श्रद्धालुओं की सुरक्षा की कमान दो एडीशनल एसपी व पांच सीओ संभालेंगे। एडीशनल एसपी मुख्यालय अनिल कुमार व आपरेशन ऋषण रूणवाल पुलिस की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, सीओ सदर, ओबरा, घोरावल भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। इसके अलावा इंस्पेक्टर, एसएचओ समेत पीएसी के जवान भी सुरक्षा पर नजर रखेंगे। पांच सौ कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल भी सुरक्षा व्यवस्था में जगह-जगह तैनात किए गए हैं। कांवरियों को देखते हुए डायल-112 का नया रूट प्लान बनाया गया है, जिससे की उनको किसी भी तरह की दिक्कत होने पर समाधान किया जा सके।

कांवरियों के लिए एंबुलेंस की तैनाती कांवरियों के लिए आधा दर्जन एंबुलेंस की गई तैनात कांवरियों को रास्ते में किसी भी तरह की दिक्कत होने पर पुलिस व जिला प्रशासन के निर्देश पर कुल आधा दर्जन जगहों पर एंबुलेंस तैनात की गई है। एक एंबुलेंस को विजय दुर्ग के पास, दूसरे को खलियारी-पन्नूगंज मार्ग, तीसरे को घोरावल रोड समेत कुल छह महत्वपूर्ण जगहों पर एंबुलेंस तैनात रहेगी। उसमें डाक्टर के साथ ही किट भी रखा रहेगा, जिससे की कांवरियों को किसी भी तरह की परेशानी होने पर तत्काल उनका उपचार किया जा सके। अगर हालत में सुधार नहीं हुआ तो उनको एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल भेजा जाएगा।