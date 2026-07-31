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Sonbhadra News: महंगाई, खाद संकट और बिजली कटौती को लेकर साधा निशाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: महंगाई, खाद संकट और बिजली कटौती को लेकर साधा निशाना बाजार चौराहे पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। कार्यक

Sonbhadra News: महंगाई, खाद संकट और बिजली कटौती को लेकर साधा निशाना

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नई बाजार चौराहे पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। कार्यक्रम में किसानों, युवाओं, व्यापारियों और आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, खाद की किल्लत, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली तथा बिजली कटौती जैसे मामलों में विफल रहने का आरोप लगाया। सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के दो कार्यकाल के बाद भी किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी और दुकानदार विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान खाद के लिए घंटों लाइन लगाने को मजबूर हैं और पर्याप्त खाद नहीं मिलने से निराश होकर लौट रहे हैं।

उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है तथा अपने अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रेम प्रसाद और हिफाजत अली ने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता का जीवन कठिन हो गया है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली तथा महिलाओं को प्रतिवर्ष 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस मौके पर संतोष मोदीवाल, सरोज शर्मा, मोहन यादव, सोहन, अनिल विश्वकर्मा, साहिल अहमद, गोपाल गुप्ता, जाफिर अली, नरेश यादव आदि रहे।

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