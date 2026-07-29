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Sonbhadra News: सीसीटीवी फुटेज से बाइक चोर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: सीसीटीवी फुटेज से बाइक चोर गिरफ्तार सफल अनावरण करते हुए चोरी की बाइक बरामद कर एक आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के आ

Sonbhadra News: सीसीटीवी फुटेज से बाइक चोर गिरफ्तार

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले का सफल अनावरण करते हुए चोरी की बाइक बरामद कर एक आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। बाईपास रोड निवासी अरविंद कुमार केशरी ने 19 जुलाई को शीतला चौक स्थित एक दुकान के सामने खड़ी अपनी काले रंग की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी होने की तहरीर दी थी। इस पर रॉबर्ट्सगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान शीतला चौक पुलिस बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया।

फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के मेढ़रा गांव निवासी नागेश्वर पांडेय उर्फ दल्लू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर घोरावल रोड स्थित कम्हारी गांव के पास हनुमत सोलर सेल की दुकान के समीप से चोरी की गई सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। बरामदगी के बाद मुकदमे में संबंधित धारा की बढ़ोतरी की गई। कार्रवाई को चौकी प्रभारी कस्बा उपनिरीक्षक विष्णु प्रभा सिंह एवं उनकी टीम ने अंजाम दिया।

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