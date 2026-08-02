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Sonbhadra News: सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक को दी गई विदाई

Sonbhadra News: घोरावल। स्थानीय तहसील सभागार में शनिवार को सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक दिनेश द्विवेदी को सम्मान समारोह के साथ विदाई दी गई। अध्यक्षता उप जिलाधिकारी घोरावल विशाल कुमार ने की। उन्होंने राजस्व निरीक्षक दिनेश द्विवेदी से सेवा कार्यों में निरंतर सहयोग की अपेक्षा की। इस मौके पर तहसीलदार प्रवीण कुमार सिंह, नायब तहसीलदार विदित तिवारी, गोपेन्द्र पाण्डेय, अमित शुक्ला, अशोक कुमार शर्मा, अजय सिंह, शिवकुमार पाल, आदित्य यादव, सोनालिका, लक्ष्मी, अल्का, तेजप्रताप, अनिल मौर्य, राजेश चौबे, रामधनी आदि मौजूद रहे।

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