Sonbhadra News: पुराना अस्पताल परिसर से दो वर्ष से नहीं उठा कूड़ा

Sonbhadra News: पुराना अस्पताल परिसर से दो वर्ष से नहीं उठा कूड़ा
Sonbhadra News: पुराना अस्पताल परिसर से दो वर्ष से नहीं उठा कूड़ा पुराना अस्पताल परिसर से दो वर्ष से नहीं उठा कूड़ा पुराना अस्पताल परिसर से दो वर्ष से नहीं उठा कूड़ा पु
Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। राबर्ट्सगंज नगर के रामजानकी मंदिर के पास स्थित पुराना अस्पताल परिसर में पिछले दो वर्ष से कूडे़ का उठान नहीं हुआ। इससे लोगों का गंदगी और दुर्गन्ध से जीना दुश्वार हो गया है। अस्पताल कर्मियों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पत्र भेजकर कूडे़ का उठान कराए जाने की मांग की है। पुराना अस्पताल परिसर राबर्ट्सगंज के कर्मी सुनील कुमार ने कहा कि परिसर में कूडे़ का अंबार लगा हुआ है। लगभग दो वर्षों से कूडे़ का उठान नहीं किया गया है। इससे चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। गंदगी और दुर्गन्ध के कारण परिसर में रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है।
वहीं गंदगी के कारण मच्छरों की भरमार हो गई है। सुनील कुमार ने कहा कि कूडे़ के उठान के लिए कई बार नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन उठान नहीं कराया गया। हर बार उनका यही उत्तर रहता है कि देखते है, कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, परन्तु अब तक उठान नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि बुधवार को सफाई के लिए कहा तो गाड़ी आई, लेकिन बिना सफाई किए ही वापस चली गई। यही स्थिति पिछले दो वर्षों से लगातार बनी हुई है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी से कूडे़ का उठान कराए जाने की मांग की है।
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