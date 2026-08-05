Sonbhadra News: जर्जर बिजली के तारों से आपूर्ति बनी समस्या

Sonbhadra News: कोन, हिंदुस्तान संवाद। डाला विद्युत उपकेंद्र से कोन विद्युत उपकेंद्र तक लगभग 32 किलोमीटर लंबी 33 केवीए विद्युत लाइन के जर्जर तार और पोल क्षेत्र की बिजली व्यवस्था के लिए बड़ी समस्या बन गया हैं। पिछले कई महीनों से इस लाइन में लगातार फाल्ट होने के कारण कोन व कचनरवा क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बार-बार बाधित हो रही है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जर्जर तारों को बदलने की मांग की है।बिजली न रहने से रात में ग्रामीणों को जहां जंगली व विषैले जंतुओं का भय सता रहा है। वहीं इस उमश भरी गर्मी से अपने घरों में पूरी तरह से उबल जा रहे हैं।

सबसे ज्यादा दिक्कत जहां बीमार लोगों को हो रही है। बिजली न रहने से बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह से बाधित हो जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। रविवार शाम को हल्की गरज-चमक के साथ हुई बारिश के चलते अचानक बिजली आपूर्ति बंद हो गई। जानकारी करने पर विद्युत कर्मियों ने बताया कि रोपाडंडी के जंगल क्षेत्र में 33 केवीए का तार टूटकर गिर गया है, जिसके कारण आपूर्ति बाधित हुई। इसके बाद लाइन की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया, लेकिन उपभोक्ताओं का कहना है कि यह स्थिति अब सामान्य हो गई है। आए दिन कहीं न कहीं तार टूटने या फाल्ट होने से कई-कई घंटे तक बिजली गुल रहती है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि डाला से कोन उपकेंद्र तक लगी 33 केवी लाइन काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी है। कई स्थानों पर तार जर्जर व ढीले हैं और पोल भी कमजोर हो गए हैं। यही कारण है कि हल्की बारिश या तेज हवा के साथ गरज-चमक होते ही लाइन में फाल्ट हो जाता है। कई बार मरम्मत के बाद आपूर्ति बहाल होती है, लेकिन दो-चार घंटे बाद फिर से फाल्ट हो जाने के कारण 12 से 24 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। कोन एवं कचनरवा विद्युत उपकेंद्रों से लगभग डेढ़ लाख उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। लगातार बाधित हो रही बिजली व्यवस्था से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों और किसानों की भी परेशानी बढ़ गई है। बरसात नहीं होने से किसान सिंचाई के लिए विद्युत चालित मोटरों पर निर्भर हैं, लेकिन लो वोल्टेज और बार-बार बिजली कटने के कारण मोटर नहीं चल पा रहे हैं। इससे धान सहित अन्य फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। क्षेत्र के अर्जुन प्रसाद, विजयशंकर जायसवाल, आनंद जायसवाल, पियूष, गोपी विश्वकर्मा, चंदन त्रिपाठी सहित दर्जनों उपभोक्ताओं ने विभाग से जर्जर तार और पोल को शीघ्र बदलने की मांग की है।