Sonbhadra News: आवारों कुत्ते ने 20 लोगों पर हमला कर किया घायल
Sonbhadra News: आवारों कुत्ते ने 20 लोगों पर हमला कर किया घायल आवारों कुत्ते ने 20 लोगों पर हमला कर किया घायल आवारों कुत्ते ने 20 लोगों पर हमला कर किया घायल
Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। राबर्ट्सगंज नगर में सोमवार को आवारा कुत्ते ने लगभग 20 लोगों को हमला कर जख्मी कर दिया। घायल लोगों ने मंगलवार को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राबर्ट्सगंज में जाकर इलाज कराया। कुत्ते के हमले से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है।राबर्ट्सगंज नगर के गुरुद्वारा के पास सोमवार की दोपहर एक आवारा कुत्ते ने एक घंटे तक उत्पात मचाया। आवारा कुत्ते के हमले से न्यू कॉलोनी निवासी 49 वर्षीय राजू सोनी, दरोगाजी की गली निवासी 25 वर्षीय अब्बास सिद्दीकी, 26 वर्षीय आसिफ अली, 17 वर्षीय अली हमजा, पुरब मोहाल निवासी 24 वर्षीय गोलू, कैथी निवासी बाल 75 वर्षीय गोविंद यादव, 52 वर्षीय राजकुमार, 55 वर्षीय राजेंद्र शर्मा सहित कई लोग घायल हो गए।
मंगलवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रॉबर्ट्सगंज में एंटी-रेबीज टीका लगवाया। घायलों ने बताया कि राहत की बात यह रही कि कुत्ते ने किसी बच्चे को अपना शिकार नहीं बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुत्ते ने काफी देर तक आतंक मचाया और लोगों को अपना शिकार बनाया। इसकेबाद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए उसे वहां से खदेड़ दिया।
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