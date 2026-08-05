Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sonbhadra News: बकाया मानदेय को लेकर रोजगार सेवकों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

Sonbhadra News: बकाया मानदेय को लेकर रोजगार सेवकों का प्रदर्शन बकाया मानदेय को लेकर रोजगार सेवकों का प्रदर्शन बकाया मानदेय को लेकर रोजगार सेवकों का प्रदर्शन बकाया मा

बकाया मानदेय को लेकर रोजगार सेवकों का प्रदर्शन
बकाया मानदेय को लेकर रोजगार सेवकों का प्रदर्शन

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। बकाया मानदेय को लेकर राबर्ट्सगंज और नगवां ब्लाक के रोजगार सेवकों ने बुधवार को कलक्टे्रट पर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 11 माह से बकाया मानदेय का भुगतान कराए जाने की मांग की। इस दौरान रोजगार सेवकों ने बताया कि मनरेगा के तहत कार्यरत रोजगार सेवकों का वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 का 11 माह का मानदेय लंबित है। लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण रोजगार सेवकों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन के जिला महामंत्री वेद प्रकाश व प्रभात सिंह चंदेल ने कहा कि रोजगार सेवक शासन के निर्देशों के तहत एसआईआर, बीएलओ, फैमिली आईडी, आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में लगातार सहयोग कर रहे हैं।

इसके बावजूद मानदेय भुगतान में देरी की जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले में हस्तक्षेप कर लंबित मानदेय का भुगतान कराने की मांग की। इस मौके पर सतीश चंद, रामनरेश पांडेय, कौशर अली, शशिकला, विनीता, बलिराम, आदित्य तिवारी, शैलेश कुमार, विनोद, सुजीत कुमार, रविन्द्र, सरिता देवी, अनिल पटेल आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Sonbhadra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।