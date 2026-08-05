Sonbhadra News: बकाया मानदेय को लेकर रोजगार सेवकों का प्रदर्शन

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। बकाया मानदेय को लेकर राबर्ट्सगंज और नगवां ब्लाक के रोजगार सेवकों ने बुधवार को कलक्टे्रट पर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 11 माह से बकाया मानदेय का भुगतान कराए जाने की मांग की। इस दौरान रोजगार सेवकों ने बताया कि मनरेगा के तहत कार्यरत रोजगार सेवकों का वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 का 11 माह का मानदेय लंबित है। लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण रोजगार सेवकों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन के जिला महामंत्री वेद प्रकाश व प्रभात सिंह चंदेल ने कहा कि रोजगार सेवक शासन के निर्देशों के तहत एसआईआर, बीएलओ, फैमिली आईडी, आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में लगातार सहयोग कर रहे हैं।