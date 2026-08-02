Sonbhadra News: विश्व आदिवासी दिवस को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति
Sonbhadra News: विश्व आदिवासी दिवस को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति यों पर बनी रूपरेखा, अधिक से अधिक सहभागिता पर जोर फोटो कैप्शन-01-विंढ़मगंज में आदिवासी दिवस को लेकर बैठक
Sonbhadra News: विंढमगंज, हिन्दुस्तान संवाद। नौ अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों को लेकर रविवार को राजा बरियार शाह आदिवासी समिति, केवाल के तत्वावधान में बैठक आयोजित की गई। इसमें कार्यक्रम को भव्य, गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की गई। बैठक में आदिवासी समाज के लोगों, समाजसेवियों और समिति पदाधिकारियों ने आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।बैठक में विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन की रूपरेखा, कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और समाज के अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
पदाधिकारियों ने कहा कि यह दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, भाषा, रीति-रिवाज और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित एवं नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर है। वक्ताओं ने कहा कि बदलते समय में युवाओं को अपनी सांस्कृतिक पहचान और इतिहास से जोड़ना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें आदिवासी महापुरुषों, सामाजिक संघर्षों और समाज की गौरवशाली परंपराओं से परिचित कराने के साथ शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और संगठनात्मक एकता को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष विजय सिंह ओइके, उपाध्यक्ष जय प्रकाश आयाम, सचिव एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद, कोषाध्यक्ष सोमारू मरकाम, संरक्षक राजेश रावत सहित आदिवासी समाज के अनेक लोग मौजूद रहे।
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