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Sonbhadra News: वापस मिली फ्राड में गवांई धनराशि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: शक्तिनगर। हिंदुस्तान संवाद स्तान संवाद शक्तिनगर क्षेत्र के चिल्काटांड़ निवासी राजेश गुप्ता को फ्रॉड में गवांई धनराशि पुलिस की

Sonbhadra News: वापस मिली फ्राड में गवांई धनराशि

Sonbhadra News: शक्तिनगर। शक्तिनगर क्षेत्र के चिल्काटांड़ निवासी राजेश गुप्ता को फ्रॉड में गवांई धनराशि पुलिस की सक्रियता से वापस मिली है। पुलिस के मुताबिक राजेश गुप्ता से अज्ञात व्यक्ति द्वारा फ्रॉड करके धनराशि ट्रांसफर करवा ली थी पुलिस ने फ़्रॉड हुई धनराशि कों होल्ड कराकर एमआरएम पोर्टल के माध्यम से खाते में वापस कराया ।

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