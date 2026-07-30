Sonbhadra News: पीड़ित को 17,788 रुपये मिले वापस

Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता। अनपरा पुलिस ने बीते 11 अगस्त 2025 को साइबर ठगी का शिकार हुए हसीब हुसैन पुत्र नियामत हुसैन निवासी परासी को 17,788 रुपये वापस दिला दियें है।अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा हसीब हुसैन को व्हाट्सएप के माध्यम से कम पैसे में आई फोन दिलाने के नाम पर बैंक खाते से ₹17,788/- की धनराशि फ्राड कर ली गयी थी ।उक्त घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा साइबर क्राइम पुलिस पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत कराई गई । उच्चाधिकारियों के निर्देश व पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना अनपरा के नेतृत्व में साइबर हेल्प डेस्क द्वारा प्रकरण की गहन जांच की गई।जांच के दौरान साइबर टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से संदिग्ध ट्रांजेक्शनों का ट्रेस किया गया तथा संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर आवश्यक ई-मेल/नोडल पत्राचार किया गया इसके बाद धनराशि को होल्ड/फ्रीज कराते हुए नियमानुसार रिवर्सल की कार्यवाही संपादित कराई गई।