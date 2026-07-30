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Sonbhadra News: टीपर वाहन पर जबरदस्ती कब्जा करने में एक पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: टीपर वाहन पर जबरदस्ती कब्जा करने में एक पर केस टीपर वाहन पर जबरदस्ती कब्जा करने में एक पर केस टीपर वाहन पर जबरदस्ती कब्जा करने में एक पर केस टीपर वाहन

Sonbhadra News: टीपर वाहन पर जबरदस्ती कब्जा करने में एक पर केस

Sonbhadra News: घोरावल, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के बर गांव मे टीपर गाड़ी को जबरदस्ती कब्जे में रखकर वापस न देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई पीड़ित की तहरीर पर की है। घोरावल कोतवाली क्षत्र के बर गांव निवासी जगदीश प्रसाद ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसने एक टीपर गाड़ी अपने मित्र शिवनरायन उर्फ छोटेलाल पुत्र स्व रामबली ग्राम बर के नाम से फाईनेंस कराया। क्योंकि उसका सिविल स्कोर डाउन था। बताया कि स्वयं उसने 4,80,000 रुपये कंपनी को डाउन पेमेंट भी किया और गाड़ी का किस्त भी उसके ही खाते से कटने लगा।

अब तक उसने कुल 15,21000 रुपये डाउन पेमेंट व किस्त का रुपये जमा किया। उसने गाड़ी कई बार शिवनरायन उर्फ छोटे लाल से मांगा पर अब शिवनारायण कहता है कि गाड़ी मेरे नाम से है नहीं दूँगा। बीते सोमवार 27 जुलाई को भी अपनी गाड़ी (टीपर) मांगने लगा तो आरोपित शिवनारायण गाली गलौज देते हुए जान से भी मारने की धमकी देने लगा। इस मामले में इंस्पेक्टर बृजेश सिंह ने बताया कि जगदीश प्रसाद से मिली तहरीर पर आरोपित शिवनारायण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

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