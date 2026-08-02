Sonbhadra News: शादी के नाम पर बेटी को बेचने का आरोप, पति समेत छह पर केस दर्ज
Sonbhadra News: शादी के नाम पर बेटी को बेचने का आरोप, पति समेत छह पर केस दर्जलोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है
Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। शादी के नाम पर एक युवती की खरीद-फरोख्त करने तथा उसके लापता होने के मामले में पन्नूगंज थाना पुलिस ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस युवती और उसकी दो वर्षीय पुत्री की तलाश में जुटी है।
मामले का विवरण
निपनिया गांव निवासी बबुंदर की तहरीर के अनुसार उनकी पुत्री सरिता की दूसरी शादी 16 जून 2026 को परिचितों की मध्यस्थता से राजस्थान के पाली जिले निवासी अशोक कुमार के साथ कराई गई थी। शादी के बाद सरिता अपनी दो वर्षीय पुत्री पल्लवी के साथ ससुराल चली गई। कुछ दिनों तक परिजनों की उससे बातचीत होती रही, लेकिन बाद में उसका मोबाइल बंद हो गया और परिवार का संपर्क पूरी तरह टूट गया। पीड़ित पिता का कहना है कि जब उन्होंने मध्यस्थता कराने वाले लोगों से जानकारी मांगी तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं, पति अशोक कुमार से फोन पर संपर्क होने पर उसने बताया कि सरिता बेंगलुरु में उसके कमरे से भाग गई है। तहरीर में यह भी कहा गया है कि उसने शादी के लिए दलालों को ढाई लाख रुपये देने की बात कही थी। इसके बाद परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। पिता ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि शादी की आड़ में उनकी पुत्री की खरीद-फरोख्त की गई है और इसमें कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने मामले में पति अशोक कुमार निवासी पुस्तरी, राजस्थान के पाली जिला, त्रिलोकी निवासी बरवा जिला जालौन राजस्थान, लालबहादुर निवासी सोनवरसा थाना रायपुर, राजू निवासी वैनी थाना रायपुर, बाबूलाल निवासी मझिगावा थाना रायपुर और परशुराम निवासी निवासी दुल्हरपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की तरफ से मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है。
सामान्य प्रश्न
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