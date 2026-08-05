Sonbhadra News: महिला की शिकायत पर एक पर केस
Sonbhadra News: महिला की शिकायत पर एक पर केस महिला की शिकायत पर एक पर केस महिला की शिकायत पर एक पर केस महिला की शिकायत पर एक पर केस महिला की शिकायत पर एक पर केस
Sonbhadra News: ओबरा। स्थानीय पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर गाली गलौज देने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। पीड़िता सुहैला खातून निवासी भलुआ टोला ओबरा ने ओबरा थाना में दी तहरीर में बताया है कि आरोपी आशीष जायसवाल पुत्र मोहन जायसवाल निवासी चूड़ी गली ने मुझे गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दिया है। ओबरा पुलिस पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है।
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