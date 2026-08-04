Sonbhadra News: मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

मामले का खुलासा

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सोमवार को चुर्क स्थित पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ऋषभ रुणवाल के नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी दुद्धी विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना बभनी, एसओजी, म्योरपुर और दुद्धी पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार तड़के अरझट पुलिया के पास घेराबंदी की। इसी दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया तो वे भागने लगे। बरसात के कारण बाइक फिसलने के बाद दोनों झाड़ियों की ओर भागे और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 25 हजार रुपये का इनामी पंकज साह निवासी धूरीताल, थाना बैढ़न, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश) के पैर में गोली लगी और वह गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी संजय साकेत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। एसपी ने बताया कि 18 जुलाई को चपकी निवासी सर्राफा व्यापारी कुलधीर कुमार रघुनाथनगर (छत्तीसगढ़) के साप्ताहिक बाजार से लौट रहे थे। शीशटोला जंगल के पास बदमाशों ने चाकू के बल पर उनसे सोने-चांदी के आभूषण और करीब 40 हजार रुपये नकदी से भरा बैग लूट लिया था। इस मामले में दो आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि पंकज साह और उसका साथी फरार चल रहे थे। पूछताछ में पंकज साह ने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि घटना से पहले रेकी की गई थी और लूट के बाद आभूषणों से भरा बैग जंगल में छिपा दिया गया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बैग बरामद कर लिया, जिसकी पहचान मौके पर ही सर्राफा व्यापारी ने कर ली।