Sonbhadra News: मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

Sonbhadra News: मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार
Sonbhadra News: मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तारमुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तारमुठभेड़ में 25 हजार का
Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। करीब ढाई सप्ताह पहले सर्राफा व्यापारी से हुई लूट के मामले में पुलिस ने 25 हजार रूपये के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उसकी निशानदेही पर करीब 62.22 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, लूट का बैग, अवैध तमंचा, मोटरसाइकिल तथा अन्य सामान बरामद किया गया।
मामले का खुलासा
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सोमवार को चुर्क स्थित पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ऋषभ रुणवाल के नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी दुद्धी विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना बभनी, एसओजी, म्योरपुर और दुद्धी पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार तड़के अरझट पुलिया के पास घेराबंदी की। इसी दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया तो वे भागने लगे। बरसात के कारण बाइक फिसलने के बाद दोनों झाड़ियों की ओर भागे और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 25 हजार रुपये का इनामी पंकज साह निवासी धूरीताल, थाना बैढ़न, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश) के पैर में गोली लगी और वह गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी संजय साकेत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। एसपी ने बताया कि 18 जुलाई को चपकी निवासी सर्राफा व्यापारी कुलधीर कुमार रघुनाथनगर (छत्तीसगढ़) के साप्ताहिक बाजार से लौट रहे थे। शीशटोला जंगल के पास बदमाशों ने चाकू के बल पर उनसे सोने-चांदी के आभूषण और करीब 40 हजार रुपये नकदी से भरा बैग लूट लिया था। इस मामले में दो आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि पंकज साह और उसका साथी फरार चल रहे थे। पूछताछ में पंकज साह ने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि घटना से पहले रेकी की गई थी और लूट के बाद आभूषणों से भरा बैग जंगल में छिपा दिया गया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बैग बरामद कर लिया, जिसकी पहचान मौके पर ही सर्राफा व्यापारी ने कर ली।
आरोपी के पास यह आभूषण किया गया बरामद
बरामदगी में 12.50 किलोग्राम चांदी के आभूषण (करीब 29.37 लाख रुपये), 225 ग्राम सोने के आभूषण (करीब 32.85 लाख रुपये), आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खाता-बही, बिल, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, सोनारी के औजार, एक अवैध 315 बोर तमंचा, कारतूस, एक टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल तथा 1500 रुपये नकद शामिल हैं। बरामद सम्पूर्ण माल की कीमत 62.22 लाख रुपये आंकी गई है।
आपराधिक गतिविधियाँ
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं की बढ़ोतरी की है।
आरोपी पर दर्ज हैं जिले व मध्य प्रदेश में कई मुकदमे
पंकज साह के खिलाफ सोनभद्र और मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में लूट, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर अपराधों के कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।