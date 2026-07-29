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Sonbhadra News: वारंटियों समेत छह अभियुक्त गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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Sonbhadra News: वारंटियों समेत छह अभियुक्त गिरफ्तार वारंटियों समेत छह अभियुक्त गिरफ्तारवारंटियों समेत छह अभियुक्त गिरफ्तारवारंटियों समेत छह अभियुक्त गिरफ्तारवारंटियों

Sonbhadra News: वारंटियों समेत छह अभियुक्त गिरफ्तार

Sonbhadra News: कोन। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोन थाना पुलिस ने बुधवार को तीन वारंटी समेत छह अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। इनमें तीन आरोपितों को न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर तथा तीन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीएनएसएस की धाराओं में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने वारंटी इंदल कुमार उर्फ इंद्र तथा गौरीशंकर निवासी खरौंधी और अल्ताफ रजा पुत्र स्व. तौफीक निवासी कस्बा कोन को गिरफ्तार किया गया। वहीं क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति भंग के तहत वीरेन्द्र, बालेश्वर निवासी निगाई टोला गिरधारी तथा उमेश निवासी पड़रछ टोला देवतरा को हिरासत में लिया गया।

थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में उपनिरीक्षक त्रिभुवन नारायण सिंह, उपनिरीक्षक हंसनाथ यादव, मुख्य आरक्षी सुरेंद्र चौहान तथा मुख्य आरक्षी रामप्रवेश कुशवाहा शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि वारंटियों की गिरफ्तारी एवं अपराध नियंत्रण का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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