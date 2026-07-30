Sonbhadra News: एनडीपीएस का फरार वारंटी गिरफ्तार
Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता। । अनपरा पुलिस ने अपराध-अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत 2015 के
Sonbhadra News: अनपरा,संवाददाता। अनपरा पुलिस ने अपराध-अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत 2015 के मामले में वांछित एक एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे वारंटी को 30 जुलाई की सुबह धरदबोचा और उसे न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी विकास कुमार चौहान पुत्र रमाशंकर चौहान निवासी रेनुसागर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने पकड़ा और विधिपूर्वक कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया गया है।
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